Российским семьям хотят разрешить покупку автомобиля за маткапитал

Идею поддержали в Минпромторге.

Применение материнского капитала на покупку автомобилей вписывается в концепцию расширения сферы его применения и поддерживается в Минпромторге. Как заявил руководитель ведомства Денис Мантуров, это будет способствовать повышению спроса на авторынке.

При этом он отметил, что для того, чтобы такое решение было принято, потребуется проработать целый ряд параметров.

«В частности, решение может быть принято только на межведомственном уровне, в первую очередь, с учетом позиции коллег из Минтруда»,– уточнил Мантуров.

Еще 25 марта рассмотреть расширение концепции государственной поддержки семей с детьми Минпромторгу рекомендовал Совет Федерации.

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Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com