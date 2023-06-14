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Российским семьям хотят разрешить покупку автомобиля за маткапитал

Идею поддержали в Минпромторге.

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Применение материнского капитала на покупку автомобилей вписывается в концепцию расширения сферы его применения и поддерживается в Минпромторге. Как заявил руководитель ведомства Денис Мантуров, это будет способствовать повышению спроса на авторынке.

При этом он отметил, что для того, чтобы такое решение было принято, потребуется проработать целый ряд параметров.

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«В частности, решение может быть принято только на межведомственном уровне, в первую очередь, с учетом позиции коллег из Минтруда»,– уточнил Мантуров.

Еще 25 марта рассмотреть расширение концепции государственной поддержки семей с детьми Минпромторгу рекомендовал Совет Федерации.

Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com

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