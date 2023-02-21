Покупка авто за маткапитал: эксперт раскритиковала идею

Инициатива находится на рассмотрении законодателей.

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Вопрос о возможности использования средств маткапитала на приобретение автомобиля рассматривается уже не в первый раз. На прошлой неделе стало известно, что документ, инициатором которого выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, размещен в электронной базе нижней палаты Парламента.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистр права Мери Валишвили считает, что распоряжаться таким образом материнским капиталом совершенно невыгодно.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

«Содержание автомобиля подразумевает регулярные траты (плановое ТО, страхование, топливо). Уровень таких затрат ежегодно увеличивается, что потенциально может привести семью к материальным проблемам ввиду несбалансированности семейного бюджета», — объяснила она.

Эксперт также указала, что стоимость автомобиля снижается в момент выезда из автосалона на 10–15% и далее ежегодно еще на 5–10%. В связи с этим рассматривать машину как выгодное приобретение не стоит.

По своим параметрам автомобиль не попадает под критерий актива, а влечет за собой увеличение расходов. А программа семейного капитала, в первую очередь, направлена на решение жизненно важных проблем семей с детьми, а также приобретение активов, растущих в цене, например недвижимость, заключила Валишвили.

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Источник: Тайны звезд

Фото: depositphotos.com