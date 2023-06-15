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Возобновление производства на бывшем заводе Volkswagen в Калуге – подробности

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Бывший завод Volkswagen в Калуге может начать собирать первые автомобили до конца 2023 года. Собственник завода начнет работу с новым партнером, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша в кулуарах ПМЭФ.

«Мы рассчитываем, что старт работы с новым партнером в этом году состоится. <...> Это выпуск первой продукции пока в виде сборки и запуск технологических процессов, потому что для любого автомобиля, чтобы его начать производить, нужно перестроить процессы», — отметил глава региона.

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Начать серийный выпуск автомобилей планируется через 12 месяцев, уточнил он. Сначала будет сборка, далее предприятие перейдет на локализацию выпуска, добавил губернатор.

При этом пока нет информации, кто именно станет партнером калужской площадки. Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Volkswagen наладят выпуск китайского седана Omoda S5. Только сходить с конвейера автомобили будут под новым брендом. Каким именно, пока не озвучивается.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos

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