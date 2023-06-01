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Бывший завод Volkswagen в Калуге пойдет по пути «Москвича»

Там планируется собирать китайские Omoda, но под другим брендом.

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Уже осенью на бывшем заводе Volkswagen, который немецкий автоконцерн продал дилерской компании «Авилон», наладят выпуск китайского седана. Речь идет об автомобиле, который известен в России как Omoda S5. Только сходить с конвейера автомобили будут под новым брендом. Каким именно, пока не озвучивается.

Эта модель от дочерней компании Сhery станет фактической заменой седану Volkswagen Polo, который выпускался на предприятии прежде, сообщил «близкий к Chery источник».

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План с выпуском Omoda S5 в Калуге выглядит существенно более жизнеспособным, чем все остальные варианты локализации машин концерна Chery в России», уверен источник. При этом никаких договоренностей и даже меморандума о намерении пока не подписано.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ поможет новому собственнику завода Volkswagen в Калуге в перезапуске производства.

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Источник: Autonews

Фото: ТАСС, Omoda

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