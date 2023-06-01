Бывший завод Volkswagen в Калуге пойдет по пути «Москвича»
Там планируется собирать китайские Omoda, но под другим брендом.
Уже осенью на бывшем заводе Volkswagen, который немецкий автоконцерн продал дилерской компании «Авилон», наладят выпуск китайского седана. Речь идет об автомобиле, который известен в России как Omoda S5. Только сходить с конвейера автомобили будут под новым брендом. Каким именно, пока не озвучивается.
Эта модель от дочерней компании Сhery станет фактической заменой седану Volkswagen Polo, который выпускался на предприятии прежде, сообщил «близкий к Chery источник».
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План с выпуском Omoda S5 в Калуге выглядит существенно более жизнеспособным, чем все остальные варианты локализации машин концерна Chery в России», – уверен источник. При этом никаких договоренностей и даже меморандума о намерении пока не подписано.
Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ поможет новому собственнику завода Volkswagen в Калуге в перезапуске производства.
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Источник: Autonews
Фото: ТАСС, Omoda
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