Названы пять самых дорогих автомобилей в мире

Рейтинг составлен по состоянию на начало июня и основывается на стартовой стоимости авто.

На первой строчке в списке самых дорогих автомобилей в мире Bugatti Chiron. Стоимость варианта Profilée составляет 9 792 500 евро.

Еще один представитель элитного бренда – Bugatti Centodieci – занял вторую строчку. Производитель выпустил всего 10 штук таких автомобилей. Последний из них в данный момент стоит 9 млн евро.

Также лимитированным тиражом – всего в количестве пяти штук – был выпущен Pagani Huayra Codalunga. Его покупка обойдется в 7 млн евро.

В рейтинге самых дорогих авто также Bugatti W16 Mistral (5 млн евро) и Koenigsegg CC850 (3 397 тыс. евро).

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Источник: Speedme.ru

Фото: Unsplash