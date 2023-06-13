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Самый дорогой пикап в России продают за 110 млн рублей

Столько просят за 900-сильный Brabus P900 Rocket Edition, каждая лошадиная сила которого стоит более 100 тысяч рублей.

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На одном из сайтов появилось объявление о продаже монструозного пикапа, который едва ли когда будет использоваться по прямому назначению. Баснословная цена обусловлена эксклюзивностью автомобиля: по описанию продавца, это единственный экземпляр, выпущенный компанией Brabus на сегодняшний день, готовый к продаже. Автомобиль находится в ОАЭ, готов к экспорту в любую точку мира.

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Brabus P 900 Rocket Edition увидел свет осенью прошлого года. Он построен на базе Mercedes-Benz G63 со значительными техническими доработками, после которых V8 развивает 900 л.с. До 100 км/ч разгоняется за 3,7 секунды. Также пикап получил кованые колёсные диски диаметром 24 дюйма и пневмоподвеску, позволяющую регулировать дорожный просвет в диапазоне 45 миллиметров.

За Рулем
За Рулем

Тираж этого автомобиля составит всего 10 штук, на сайте Brabus открыт приём заказов на постройку. Цена — 830 тыс. евро (то есть около 73 млн рублей по текущему курсу), изготовить автомобиль ателье берется за 12 месяцев.

Источник: IXBT

Фото: Auto.ru

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемЛежнин Роман
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