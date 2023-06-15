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Скоро на дороги России выйдут не 3, а 30 беспилотников

А управлять ими будет со своего пульта диспетчер, который находится за сотни или даже тысячи километров.

За РулемБеспилотные грузовики на трассе М-11 — в июне действительно поедут?

О перспективах проекта «Беспилотные логистические коридоры» на сессии ПМЭФ-2023 рассказал первый зампред правительства России Андрей Белоусов.

Он выступил на сессии Петербургского международного экономического форума – 2023 «Поехали! Грузовые беспилотные перевозки: впервые на магистрали – и комплексно».

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Сегодня стоит задача создать необходимый правовой режим, цифровой двойник дороги, бизнес-модель, а также вывести беспилотный грузовой транспорт на дороги общего пользования.

«Ближайшая задача состоит в том, чтобы «раскатать» бизнес-модель. Это означает запустить не три, а 30 беспилотников, выйти на другой уровень», – сказал он.

В рамках проекта будет завершено строительство обхода Твери для трассы М-11, которое запланировано на вторую половину 2024 года.

М-11 – та дорога, по которой начнут ездить беспилотники. Потом география их применения расширится либо на юг, либо на восток – в Казань, Екатеринбург.

Нужно стремиться к переходу на пятый уровень автономности беспилотного транспорта – когда в кабине уже нет человека, а диспетчер находится за сотни или тысячи километров и со своего пульта отслеживает движение транспорта в режиме онлайн, говорит Белоусов.

Правда, сегодня нет ни одной дороги, которая смогла бы это обеспечить, ведь это должная быть по-настоящему «умная» дорога. Но до 2030 года запланировано оборудование таких трасс, и с 2025–2026 годов Россия начнет экспериментировать с пятым уровнем автономности беспилотников, отметил чиновник.

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Источник: Правительство России

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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