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Врач уточнила нюансы законопроекта о лекарственном опьянении

Документ о лишении прав водителей за употребление некоторых лекарств внесен в Госдуму.

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Наказывать водителей за «лекарственное опьянение» планируется также, как за алкогольное и наркотическое. Если при прохождении медосвидетельствования в организме будут обнаружены вещества (группы веществ), входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию, то водитель будет привлечен к административной ответственности.

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Абсолютно верная инициатива, потому что на сегодняшний день большее количество причин ДТП связано с употреблением казалось бы банальных лекарств, к примеру, анальгина с квасом или кофе, или парацетамола с кефиром. Это ведет к потенциированию факторов алкогольного опьянения», - рассказала в беседе с порталом «За рулем» врач Римма Мойсенко.

Она обратила внимание, что в фармокологической сети существуют сильно действующие препараты, которые могут продаваться как при наличии специального рецепта, так и в свободном отпуске.

Она привел в пример некоторые снотворные, в составе которых есть барбитуровая кислота, оказывающая угнетающее действие на центральную нервную систему, снижающая внимание и тормозящая быстроту реакции на дороге. Барбитураты – это как раз те препараты, употребление которых чаще всего фиксировались после ДТП, добавила специалист.

К этому же типу относится большая группа противосудорожных и противоэпилептических препаратов. Они призваны снимать боль и лечить невропатию. Они продаются по рецепту и достаточно широко используются населением. Но в то же время эти препараты потенциируют действия симптомов особенного алкогольного опьянения и могут вызвать тяжелые последствия на дорогах.

Даже обычные глазные капли могут стать причиной трагедии на дороге, отметила Мойсенко. Происходит такое из-за того, что используют их не по назначению – вводят их внутривенно, стремясь достичь наркотического опьянения.

Таким образом получается, что целая группа препаратов, таких как противосудорожные, противоэпилептические, анальгетики, тот же парацетамол – рассматриваются как препараты, опасные для водителя. Будут, конечно, еще проводиться исследования. А в аптечной сети такие лекарства будут обозначены особыми значками, предупреждающими о недопустимости их употребления за рулем», - заключила врач.
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Фото: Unsplash

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