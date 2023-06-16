Почему не надо пытаться повернуть со спущенным колесом — видео

Семь суток ареста получил нетрезвый пермяк, пытавшийся скрыться от полиции на Жигулях. Можно сказать, легко отделался.

Заметив совершавшего нелогичные маневры водителя на одной из улиц Перми, полицейские потребовали у него остановиться, но он не подчинился. Началась погоня, вскорости приведшая участников на автодорогу в микрорайон Новые Ляды.

Проблесковые маячки, сирена, многократные требования через громкоговоритель и даже предупредительный выстрел – источник пишет, что ничего из этого не убедило водителя сбросить скорость.

Тогда один из инспекторов выстрелил по колесам. Судя по кадрам видео, в тот момент, когда машина нарушителя заходит в левый скоростной поворот, одна из покрышек уже пробита. А именно – правая задняя.

Собственно, именно поэтому машина на дуге не удержалась, ушла в долгий неконтролируемый занос, который закончился довольно тяжелым переворотом в канаве.

Освидетельствование показало, что 21-летний водитель был нетрезв. Также выяснилось, что он никогда не имел прав, а машину приобрел по договору купли-продажи и не поставил на учет.

Итог – четыре административных протокола и семь суток ареста. Легко отделался!

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Источник: МВД Медиа