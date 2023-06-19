Лоси пытались перебежать МКАД, но попали под машину
Вряд ли водители, едущие по МКАД, ожидали увидеть на своем пути семейство лосей. В районе Битцевского лесопарка четыре взрослых животных пытались перебежать дорогу: внешнюю сторону МКАД сохатые перебежали, а вот на внутренней, продолжая двигаться по траектории наперерез автомобильному потоку, двое из них врезались в автомобиль Kia.
Один лось погиб сразу, второй еще какое-то время был жив, но спустя несколько минут тоже умер. Двое остальных пересекли дорогу без повреждений и убежали в лес.
Автомобиль после столкновения с лосями восстановлению не подлежит. Водитель при таком серьезном ДТП отделался лишь порезами от разбитого стекла.
«Межрайонная природоохранная прокуратура г. Москвы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде в результате гибели животных», - говорится в сообщении.
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Источник: Прокуратура Москвы
Фото: t.me/proboknet
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