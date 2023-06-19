Лоси пытались перебежать МКАД, но попали под машину

Каким образом семейство появилось на Варшавском шоссе, не понятно.

Вряд ли водители, едущие по МКАД, ожидали увидеть на своем пути семейство лосей. В районе Битцевского лесопарка четыре взрослых животных пытались перебежать дорогу: внешнюю сторону МКАД сохатые перебежали, а вот на внутренней, продолжая двигаться по траектории наперерез автомобильному потоку, двое из них врезались в автомобиль Kia.

Один лось погиб сразу, второй еще какое-то время был жив, но спустя несколько минут тоже умер. Двое остальных пересекли дорогу без повреждений и убежали в лес.

Автомобиль после столкновения с лосями восстановлению не подлежит. Водитель при таком серьезном ДТП отделался лишь порезами от разбитого стекла.

«Межрайонная природоохранная прокуратура г. Москвы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде в результате гибели животных», - говорится в сообщении.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Прокуратура Москвы

Фото: t.me/proboknet