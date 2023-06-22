Bosch заставляет бывших дилеров снимать вывески

Иначе грозит судом и гигантским штрафом.

Немецкая Bosch заставляет бывших дилеров в РФ и Белоруссии снимать и уничтожать вывески со своим логотипом.

Владелец дизельного сервиса Bosch Евгений из Минска говорит, что работал честно по лицензиям и условиям немцев: закупил официальные станки, разместил вывески. Но вдруг ему и другим бывшим франчайзи пришло письмо из европейского офиса с исковым требованием демонтировать данные вывески и компенсировать компании Бош ущерб за их использование в размере 100 тысяч рублей. Иначе грозят судом.

Подобные письма из Германии получили также бывшие партнеры в Барнауле, Калининграде, Казани и других городах.

Коммерсанты говорят, что заказывали вывески исключительно за свой счет, но возвращать деньги, затраченные на их изготовление, немецкая компания отказывается.

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Источник: Телеграм/Mash

Фото: Unsplash