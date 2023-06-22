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За что водителя могут неожиданно лишить прав

Причем сразу на срок от года до полутора лет.

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Лишиться прав на этот срок можно, если сбить или помять столбик у супермаркета и уехать, предупредил ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. Это деяние будет квалифицировано как оставление места ДТП.

Подобные случаи требуют оформления, и если человек решил ничего не сообщать об этом администрации ТЦ, его вычислят по камерам, и он вполне может расстаться с ВУ.

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Лишением прав может закончиться обгон с выездом на трамвайные пути или проезд под «кирпич». Однако в этих случаях можно отделаться и просто штрафом, если у человека за последний год не было значимых проступков и он за это время не привлекался к административной ответственности.

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Источник: Deita

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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