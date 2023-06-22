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Автотор строит собственный литейно-механический заводАвтотор строит собственный литейно-механический завод
Кроме комплектующих для автомобилей и...

Автотор строит собственный литейно-механический завод

Кроме комплектующих для автомобилей и электромобилей, тут будут делать нефтегазовую арматуру и оснастку, а также товары народного потребления.

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Расположенное в Калининграде предприятие Автотор приступило к постройке собственного литейно-механического завода. По плану, на площади более 30 тысяч кв. км расположатся алюминиевое и чугунно-стальное производство, цеха механической обработки, административно-бытовой корпус и несколько вспомогательных цехов.

Сообщается, что предприятие ориентировано на широкий ассортимент продукции, номенклатура будет включать несколько десятков наименований. А именно – комплектующие для выпуска электромобилей и автомобилей, нефтегазовую арматуру и оснастку, товары народного потребления.

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Напомним, сейчас Автотор выпускает легковые машины китайских брендов Kaiyi, BAIC и SWM. Действующие мощности рассчитаны на выпуск 250 тысяч машин в год. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что конца 2023 года на конвейер Автотора планируется поставить до 20 новых моделей.

Также он заявлял о высоком уровне локализации производства, в первую очередь по электромобилям. По словам губернатора, их будут выпускать на строящихся заводах, которые еще не запущены.

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Источник и фото: Автотор

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За РулемИннокентий Кишкурно
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