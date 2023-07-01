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Navistar International SuperTruck II — тягач с рекордно низким расходом топливаNavistar International SuperTruck II — тягач с рекордно низким расходом топлива
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Navistar International SuperTruck II — тягач с рекордно низким расходом топлива

Это кажется почти невероятным, ведь многие кроссоверы и даже легковушки подчас потребляют больше…

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Конечно, есть два «но». Во-первых, мы живем в век экспансии электромобилей, и скоро за правило будет взят вообще нулевой расход. Во-вторых, цифра наверняка получена в идеальных условиях, которых почти никогда не бывает. И, тем не менее, вдумайтесь: 14,7 л дизтоплива на 100 км пути.

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Именно столько, согласно заверениям компании, потребляет огромный магистральный тягач Navistar International SuperTruck II. К этому показателю пришли благодаря нескольким приемам:

  • гибридная трансмиссия, можно двигаться с использованием электроэнергии;
  • солнечные панели мощностью 6,7 кВт, заряжающие батарею и питающие бортовую сеть;
  • легкие композитные материалы – из них почти полностью состоит кабина;
  • аэродинамика грузовика и полуприцепа, просчитанная до мелочей;
  • уменьшенное сопротивление качению – особые шины.

Напомним, обычные современные тягачи потребляют около 35-40 л/100 км. К тому же тепловые и механические потери двигателей этих машин составляют более половины всей энергии, так что КПД не превышает 40–45%. В то время как SuperTruck II заявлен КПД в 55,2%.

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Машина позволит владельцу значительно сэкономить на топливе, сокращая себестоимость перевозок. Весь вопрос в цене самого грузовика – отобьется ли?..

Источник: thedrive.com

Фото: скриншот видео YouTube

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За РулемИннокентий Кишкурно
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