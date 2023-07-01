Navistar International SuperTruck II — тягач с рекордно низким расходом топлива
Конечно, есть два «но». Во-первых, мы живем в век экспансии электромобилей, и скоро за правило будет взят вообще нулевой расход. Во-вторых, цифра наверняка получена в идеальных условиях, которых почти никогда не бывает. И, тем не менее, вдумайтесь: 14,7 л дизтоплива на 100 км пути.
Именно столько, согласно заверениям компании, потребляет огромный магистральный тягач Navistar International SuperTruck II. К этому показателю пришли благодаря нескольким приемам:
- гибридная трансмиссия, можно двигаться с использованием электроэнергии;
- солнечные панели мощностью 6,7 кВт, заряжающие батарею и питающие бортовую сеть;
- легкие композитные материалы – из них почти полностью состоит кабина;
- аэродинамика грузовика и полуприцепа, просчитанная до мелочей;
- уменьшенное сопротивление качению – особые шины.
Напомним, обычные современные тягачи потребляют около 35-40 л/100 км. К тому же тепловые и механические потери двигателей этих машин составляют более половины всей энергии, так что КПД не превышает 40–45%. В то время как SuperTruck II заявлен КПД в 55,2%.
Машина позволит владельцу значительно сэкономить на топливе, сокращая себестоимость перевозок. Весь вопрос в цене самого грузовика – отобьется ли?..
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Источник: thedrive.com
Фото: скриншот видео YouTube
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