Чиновников Белоруссии обяжут ездить только на отечественных авто
Пока в России продолжаются разговоры о том, что чиновников надо пересадить на отечественные автомобили, госорганам и госпредприятиям Белоруссии предписали закупать для служебных нужд только легковые автомобили, произведенные на белорусско-китайском СП «БелДжи». Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко.
Закупки будут проводить без тендеров, то есть из одного источника – непосредственно у завода или сбытовых организаций.
Это касается не только госучреждений, но и банков, совхозов и других видов юрлиц, где организации-учредители более чем на 50% принадлежат государству.
В особых случаях указом допускается закупка автомобилей иностранного производства. К примеру, Geely не обязательно покупать, если служебное авто требует монтажа специального технологического оборудования. Также «с учетом специфики деятельности и особенностей выполняемых задач» сделаны исключения для ряда силовых и других структур.
Документ также определяет максимальную стоимость служебного авто. Например, для руководителей госорганов (за некоторым исключением) цена ограничена 3430 базовыми величинами. На данный момент это 126 910 белорусских рублей.
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Источник: Правовой портал Республики Беларусь
Фото: Unsplash
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