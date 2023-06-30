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Toyota теряет доверие покупателей

Это следует из нового исследования S&amp;P Global Mobility.

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Toyota больше не входит в топ-5 компаний, к которым потребители наиболее лояльны. Сразу оговоримся, что речь идет о потребителях в США.

Там уровень доверия опустил всемирно популярный бренд на седьмое место. По словам аналитика Тома Либби, Toyota прежде шла ноздря в ноздрю с Ford и Chevrolet, но начала уступать им, так как клиенты Toyota все чаще выбирают машины других марок, а в приоритете у них Tesla.

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Согласно исследованию, доля клиентов, перешедших с Toyota на Tesla, выросла на 2,1% – до 5% с начала 2023 года.

В топ автобрендов, к которым потребители наиболее лояльны, вошли Ford (59,5%), Chevrolet (57,1%), Subaru, Nissan, а также Kia и Hyundai. Toyota имеет 52,3-процентную лояльность, что на 5,7% меньше, чем в 2022 году.

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Среди люксовых брендов лидирует Tesla. К этому бренду лояльны 68% потребителей, что на 18,8% больше, чем у BMW, занявшего второе место. Далее следуют Mercedes-Benz, Lexus и Cadillac.

Фото: Martin Katler / Unsplash

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За РулемКирилл Панов
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