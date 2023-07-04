Эти модели чаще всего покупают на вторичном рынке

Средняя цена подержанного автомобиля составила 599 тыс. рублей

Во втором квартале текущего года россияне стали на треть чаще (на 34% к тому же периоду прошлого года) покупать подержанные автомобили, свидетельствуют данные Авито Aвто.

По данным сервиса, по сравнению с первым кварталом средняя цена на такие авто выросла на 8,9% года и составила 599 тыс. рублей.

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Lada

Toyota

Kia

Hyundai

Volkswagen.

За отчетный период продажи авто с пробегом в ценовом сегменте свыше 3 млн рублей выросли на 144,6% год к году, в ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей – на 120%, а доля машин стоимостью до 1,5 млн рублей увеличилась на 20,8%.

Среди бюджетных моделей стоимостью до 1,5 млн рублей лидирует Lada Priora – 3,7% от продаж, со средний ценой 280 тыс. рублей. На втором месте Lada Granta (495 тыс. рублей), замыкает тройку лидеров Lada 2114 Samara (150 тыс. рублей).

В ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей на первой строчке Toyota Camry – 4,3% от продаж в сегменте, средняя цена – 2,2 млн рублей. Далее Kia Sportage (почти 2 млн рублей), Toyota RAV4 (2,1 млн рублей) и Hyundai Creta (1,8 млн рублей).

Среди подержанных автомобилей со средней ценой от 3 млн рублей лидером во втором квартале стала Toyota Land Cruiser. На ее долю пришлось 3,3%, а средняя цена составила 5,5 млн рублей. На втором месте BMW X5 (6,4 млн рублей), на третьем – Toyota Camry (3,5 млн рублей).

Как видим, Toyota Camry попала в лидеры сразу в двух ценовых сегментах, так как на вторичном рынке представлены автомобили разных поколений и с разными пробегами. Но очевидно, что эта модель до сих пор очень популярна у российских автомобилистов.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos