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Что будет с ценами на автомобили из-за курсов валют - мнение экспертаЧто будет с ценами на автомобили из-за курсов валют - мнение эксперта
Цены на машины всегда были завязаны на курсы...
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Что будет с ценами на автомобили из-за курсов валют - мнение эксперта

Цены на машины всегда были завязаны на курсы валют, и касается это не только импорта.

За РулемРаскрыт объем ввоза б/у авто из Японии в Россию

Курс доллара превысил отметку 90 рублей, а евро – 100 рублей, это не могло не отразиться на стоимости всех импортных товаров, включая автомобили.

Аналитики гадают – что теперь будет со стоимостью машин, которая и так запредельна – они вырастут в цене еще на 10%, 15% или 20%?

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Закупки будут делать по текущему курсу рубля, это понятно, отмечает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Если прежде платежи, включая таможенные, и все планы строились из расчета 77–79 рублей за доллар, то теперь – по 90–92 рубля. Итого – рост 15%. Основная масса автомобилей к нам идет из Китая. Юань номинально привязан к доллару – зависимость примерно та же.

Ранее оплаченные автомобили надо растаможить. Таможня оформляет автомобили по дате ввоза, завтра ввезете машину – и по завтрашнему курсу будете растаможивать. Так что не так сильно, но подорожают и эти автомобили.

Крупные поставщики могут переждать какое-то время не поднимая цены, надеясь, что рубль вернется на прежние позиции. Мелкие поставщики и частники, которые завозят «серые» машины, ждать не будут, пересчитают все по курсу.

Поскольку наши машины, которые производятся в России, в какой-то мере ипортозависимы по комплектующим, подорожают и они.

Если предположить, что доллар так и останется на уровне 90–92 рублей, то через 2-3 месяца скорректируются абсолютно все цены. Если рубль за тоже время отыграет прежние позиции (ниже 80 за доллар), то заметного скачка цен не будет, отмечает эксперт.

Источник: Telegram/Я за рулем Maxim Kadakov

Фото: АГН "Москва", Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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