Раскрыта тайна варварски расписанных Ниссанов

При взгляде на эти машины, испорченные дворовым граффити, можно было подумать, что кто-то устроил вендетту бренду Nissan.

Но оказалось, что виновники этих причудливых рисунков сами сотрудники Nissan. Увы, это всего лишь тестовые автомобили, которые вот-вот отправятся на заслуженный покой на автомобильное кладбище.

Автопроизводители ежегодно отправляют на гибель бесчисленное количество тестовых автомобилей, прототипов и мулов. Обычно это держат это в секрете, но в данном случае кажется, что Nissan принимает чрезвычайные меры, чтобы гарантировать, что эти автомобили будут раздавлены прессом, а не растасканы на запчасти.

Согласно сообщению производителя в одной из соцсетей, эти автомобили позиционируются как демонстрационные автомобили, и сейчас пришло время для их утилизации.

Nissan регулярно сотрудничает с рядом третьих лиц, чтобы утилизировать автомобили в соответствии с постановлениями компании и правительства. Во всей отрасли общепринятой практикой является утилизация опытных образцов по окончании их предполагаемого использования при разработке транспортного средства».

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Источник: Сarscoops.com

Фото: скриншот видео Youtube