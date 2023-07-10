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Причина – в ослаблении курса рубля.

Раскрыта тайна варварски расписанных Ниссанов

При взгляде на эти машины, испорченные дворовым граффити, можно было подумать, что кто-то устроил вендетту бренду Nissan.

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Но оказалось, что виновники этих причудливых рисунков сами сотрудники Nissan. Увы, это всего лишь тестовые автомобили, которые вот-вот отправятся на заслуженный покой на автомобильное кладбище.

Автопроизводители ежегодно отправляют на гибель бесчисленное количество тестовых автомобилей, прототипов и мулов. Обычно это держат это в секрете, но в данном случае кажется, что Nissan принимает чрезвычайные меры, чтобы гарантировать, что эти автомобили будут раздавлены прессом, а не растасканы на запчасти.

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Согласно сообщению производителя в одной из соцсетей, эти автомобили позиционируются как демонстрационные автомобили, и сейчас пришло время для их утилизации.

Nissan регулярно сотрудничает с рядом третьих лиц, чтобы утилизировать автомобили в соответствии с постановлениями компании и правительства. Во всей отрасли общепринятой практикой является утилизация опытных образцов по окончании их предполагаемого использования при разработке транспортного средства».
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Сarscoops.com

Фото: скриншот видео Youtube

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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