На АВТОВАЗе импортозаместили еще одну деталь

Раньше выпуском картера рулевого механизма занимался зарубежный поставщик, теперь – сам завод.

В производстве алюминиевого литья начала работу литьевая машина с совершенно новой пресс-формой под проект Lada Vesta.

Освоена новая деталь – картер рулевого механизма. До апреля текущего года на производстве использовались детали из складских запасов. А затем перешли на картеры собственного производства.

Для организации этой работы была закуплена литейная оснастка – пресс-форма, которая имеет сложную конструкцию из 7 подвижных стержней.

Решать вопрос пришлось в сжатые сроки – от начала работ до выхода готовой продукции прошло всего полгода.

При этом требования к узлу очень высокие: каждая десятая заготовка проходит контроль в лаборатории на предмет качества отливки.

На сегодня уже изготовлено около 25 тыс. изделий.

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Источник: ВКонтакте/На заводе

Фото: скриншот видео VK