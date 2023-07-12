На АВТОВАЗе импортозаместили еще одну деталь
В производстве алюминиевого литья начала работу литьевая машина с совершенно новой пресс-формой под проект Lada Vesta.
Освоена новая деталь – картер рулевого механизма. До апреля текущего года на производстве использовались детали из складских запасов. А затем перешли на картеры собственного производства.
Для организации этой работы была закуплена литейная оснастка – пресс-форма, которая имеет сложную конструкцию из 7 подвижных стержней.
Решать вопрос пришлось в сжатые сроки – от начала работ до выхода готовой продукции прошло всего полгода.
При этом требования к узлу очень высокие: каждая десятая заготовка проходит контроль в лаборатории на предмет качества отливки.
На сегодня уже изготовлено около 25 тыс. изделий.
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Источник: ВКонтакте/На заводе
Фото: скриншот видео VK
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