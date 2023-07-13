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Россия стала для Китая крупнейшим в мире рынком сбыта автомобилей

Только за пять месяцев 2023 года в РФ импортировано машин больше, чем за весь 2022 год.

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За период с января по май Китай поставил в Россию около 287 тыс. машин (в прошлом году было ввезено 162 тыс. автомобилей). Таким образом Россия вышла на первое место по объему импорта китайских автомобилей.

Наша страна обогнала по этому показателю Мексику, которая до недавнего времени являлась приоритетным рынком сбыта для Китая. С начала года туда из Китая привезли 159 тыс. машин.

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Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, крупнейшими китайскими импортерами в Россию в этом году стали Chery, Geely и Great Wall.

Третье место заняла Бельгия, которая за январь-май ввезла из КНР 120 тыс. автомобилей.

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Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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