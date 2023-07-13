Автоэксперт назвал взрывоопасные предметы: не возите их в машине в жару
В жару температура в салоне машины может доходить до 80 градусов, и тогда находящиеся там предметы могут представлять реальную опасность для водителя и пассажиров. Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр предупредил, что не стоит летом возить в автомобиле аэрозольные спреи, защитные «перцовые» баллончики и газовые зажигалки.
К примеру, «перцовые» баллончики при нагреве свыше 50 градусов могут сдетонировать.
«Если он взорвется в дороге, водитель потеряет контроль, в результате может случиться авария», — предостерег эксперт. Это также касается аэрозолей и газовых зажигалок.
Опасными в жару становятся и растворители, оставленные в салоне. Из-за высокой температуры пластиковая бутылка, например с ацетоном, может разбухнуть и дать течь. В такой ситуации люди в салоне получат отравление.
Под лучами солнца также не стоит оставлять видеорегистраторы, кредитные карты, медикаменты, заключил Хайцеэр.
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Источник: Газета.ru
Фото: pxfuel
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