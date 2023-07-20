#
Дача/отпускЧП в КрымуШтрафыСделано в РФКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Коврики для гаджетов в авто бесполезны? Проверили!Коврики для гаджетов в авто бесполезны? Проверили!
Насколько эффективны противоскользящие...
Чиновники Петербурга будут ездить на автомобилях LadaЧиновники Петербурга будут ездить на автомобилях Lada
Пересаживать госслужащих на отечественные...
Новый бронемобиль «Дрок» появился в зоне СВОНовый бронемобиль «Дрок» появился в зоне СВО
Он способен вести непрерывный огонь на...

Чиновники Петербурга будут ездить на автомобилях Lada

Пересаживать госслужащих на отечественные машины начнут уже в следующем году.

Электромобиль на каждый день: сколько проедет?.. Зиму переживет?.. Где заряжаться?..

Элитных иностранных машин не должно быть в автопарках ведомств и госкомпаний, не раз заявляли представители власти различного уровня. Пересаживание чиновников на продукцию отечественного автопрома предлагали начать с Госдумы и Совета Федерации, но одними из первых на призыв откликнулись в Санкт-Петербурге.

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский заявил, что чиновники в Северной столице уже в 2024 году начнут ездить на служебных Lada.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!
В следующем году на нашем бывшем заводе Nissan будет производиться седан под маркой Lada. Мы планируем, что наши депутаты пересядут на эти автомобили. Пока это только инициатива, но, скорее всего, решение будет принято окончательно», – сообщил Бельский.

Он уточнил, что в настоящее время основу автопарков госведомств Санкт-Петербурга составляют Toyota Camry российского производства, но их ремонт слишком дорого обходится городу.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: КП

Фото: АВТОВАЗ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0