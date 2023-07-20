Чиновники Петербурга будут ездить на автомобилях Lada

Пересаживать госслужащих на отечественные машины начнут уже в следующем году.

Элитных иностранных машин не должно быть в автопарках ведомств и госкомпаний, не раз заявляли представители власти различного уровня. Пересаживание чиновников на продукцию отечественного автопрома предлагали начать с Госдумы и Совета Федерации, но одними из первых на призыв откликнулись в Санкт-Петербурге.

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский заявил, что чиновники в Северной столице уже в 2024 году начнут ездить на служебных Lada.

В следующем году на нашем бывшем заводе Nissan будет производиться седан под маркой Lada. Мы планируем, что наши депутаты пересядут на эти автомобили. Пока это только инициатива, но, скорее всего, решение будет принято окончательно», – сообщил Бельский.

Он уточнил, что в настоящее время основу автопарков госведомств Санкт-Петербурга составляют Toyota Camry российского производства, но их ремонт слишком дорого обходится городу.

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Источник: КП

Фото: АВТОВАЗ