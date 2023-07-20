ГАЗ возвращает Чайку: что будет выпускать автозавод под этой маркой?

Логотип уже запатентован.

Горьковский автозавод запатентовал эмблему легендарной Чайки. Товарный знак в графике хромированного молдинга-«птички» использовался когда-то на представительских седанах ГАЗ-13 Чайка. Пока непонятно, с какой целью Горьковский автозавод получил патент на эмблему.

Ранее мы рассказывали, что в начале следующего лета ГАЗ планирует представить первую серийную модель автомобиля под возрожденным брендом «Волга». А в околовластных кругах вовсю обсуждают идею пересадить на отечественные автомобили чиновников – Чайка для этих целей подошла бы намного больше, чем, к примеру, Lada.

Есть и другой вариант, для чего ГАЗу понадобилось запатентованное изображение «птички».

Дело в том, что патент соответствует классам 12 и 28 международной классификации товаров и услуг. С цифрой 12 все понятно – она обозначает различные автомобили и технику. А вот цифра 28 относится к игрушкам и сувенирной продукции. Поэтому вполне вероятно, что ГАЗ просто задумал выпускать коллекционные машинки. Тогда и о возрождении Чайки стоит забыть.

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Источник: МашТех

Фото: ГАЗ, «За рулем»