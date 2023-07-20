Для россиян вернут программу утилизации автомобилей

При сдаче старой машины в утиль можно будет получить скидку на новую.

Руководитель ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщил, что в России перезапустят программу утилизации старых машин. Документ уже готовят в Минпромторге, добавил он.

Воспользоваться программой сможет любой желающий при сдаче в утиль своего отжившего авто. Взамен можно будет получить скидку в размере 100 тыс. рублей, но только на новую машину отечественной сборки.

Федеральная программа утилизации старых автомобилей работала в России в 2010-2011 гг., а затем в 2014-2015 гг. Тогда скидка на приобретение нового авто составляла 50 тыс. рублей, а автомобиль должен был быть старше 10 лет.

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Источник: Autonews

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС