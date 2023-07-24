Насколько вырастут цены на иномарки с 1 августа? Цифры вас поразят

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На прошлой неделе проблему обозначил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. А затем глава Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин добавил конкретики.

По его словам, официально ввозимые в Россию автомобили подорожают 5-10%, а те, что попали в страну по схеме параллельного импорта, «потяжелеют» на 20%.

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Вкратце напомним суть грядущих изменений. Дело в том, что с 1 августа ставка утильсбора для легковушек вырастет в 1,7-3,7 раза. И если для физических лиц сумма составит несколько тысяч рублей, то для юрлиц она может превысить миллион рублей. Эксперты говорят, что это напрямую отразится на ценах продаваемых в РФ автомобилей...

Источник пишет, что самые доступные машины станут дороже на 100-300 тысяч рублей, а премиальные иномарки подорожают на суммы до 1,2 млн рублей.

Отметим также, что сейчас физлица имеют право на льготы при уплате утильсбора. Размер сбора составляет 3,4 тысячи рублей для новой машины и и 5,2 тысячи — для подержанной. Однако с 1 августа на льготу сможет рассчитывать лишь тот, кто владеет машиной не менее года, а объем ее двигателя не достигает 3 литров.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

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За РулемИннокентий Кишкурно
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