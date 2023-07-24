Очень маленький (но такой полезный!) грузовик из СССР

Скорее всего, вы о нем даже не слышали. А ведь он выпускался серийно!

Строго говоря, такие грузовики делали малыми сериями. В своем рассказе о редких машинах СССР эксперт «За рулем» Сергей Канунников, отметил, что всего с 1965 по 1969 года было выпущено 35 грузовиков марки ЭТ.

Экономичный и подходящий для мелких перевозок грузовик взялась в 1965 году спроектировать организация ЭРСПО, то есть Эстонский Республиканский Союз Потребительских Обществ.

У ЭРСПО, объединяющей сельхозпроизводителей Эстонии, было свое отделение по выпуску фургонов на шасси ГАЗ. На этой базе и планировалось производить машины собственной конструкции. А она получилась интересной!

Первый прототип ЭТ-500 комплектовался 26-сильным мотоциклетным двигателем и мог перевозить до 500 кг груза. Грузоподъемность следующего ЭТ-600 составляла уже 600 кг, и это при снаряженной массе «малыша» всего в 750 кг!

Двигатель у ЭТ-600 был от Запорожца, но прибавка в мощности была минимальной, моторчик развивал 27 л.с. А добраться к нему можно было открутив два болта и откинув вперед стеклопластиковую кабину…

Но главной особенностью ЭТа был передний привод с шарнирами колес на основе запорожских деталей. Похожим образом был организован привод передней оси на вездеходе ЛуАЗ… И да, перед вами переднеприводный советский грузовик из 1960-х!

А какие еще автомобильные редкости вспомнила наша редакция? Смотрим видео!

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Фото: Архив За рулем