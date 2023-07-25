Давят на жалость: мошенники осваивают новый способ развода автомобилистов

Для своих преступных деяний они облюбовали загруженные летние трассы, ведущие к массовым местам отдыха у моря.

Мошенники придумали новый способ обмана автомобилистов. Расчет – на сердобольность сограждан. «Орудуют» злоумышленники по большей части на оживленных трассах, ведущих к морю.

Жулики останавливаются на обочине, включают «аварийку», выставляют знак аварийной остановки и начинают сигнализировать о помощи. Остановившимся рядом с ними автомобилистам они рассказывают слезливую историю, что якобы они беженцы из Донбасса и у них сломался автомобиль. Для пущего эффекта на заднем сиденье в их автомобиле могут сидеть дети.

Мошенники просят купить у них какую-нибудь красивую драгоценность за наличные деньги. Якобы это поможет им вызвать эвакуатор и оплатить ремонт.

«Ценная» вещь, проданная доверчивому гражданину за 1,5-2 тыс. рублей, на деле окажется дешевым украшением, красная цена которому от силы рублей 200.

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Источник: Deita.ru

Фото: freepik.com/master1305