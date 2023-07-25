#
Дача/отпускКрымШтрафыСделано в РФКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Давят на жалость: мошенники осваивают новый способ развода автомобилистовДавят на жалость: мошенники осваивают новый способ развода автомобилистов
Для своих преступных деяний они облюбовали...
Назван регион России с самыми плохими дорогамиНазван регион России с самыми плохими дорогами
Если решите ехать туда в отпуск, подумайте...
Автомобили должников продадут по низким ценамАвтомобили должников продадут по низким ценам
Арестованные авто сможет приобрести на аукционе...

Давят на жалость: мошенники осваивают новый способ развода автомобилистов

Для своих преступных деяний они облюбовали загруженные летние трассы, ведущие к массовым местам отдыха у моря.

18 500 км с недорогим китайским кроссовером — подробный отчет (с видео)

Мошенники придумали новый способ обмана автомобилистов. Расчет – на сердобольность сограждан. «Орудуют» злоумышленники по большей части на оживленных трассах, ведущих к морю.

Жулики останавливаются на обочине, включают «аварийку», выставляют знак аварийной остановки и начинают сигнализировать о помощи. Остановившимся рядом с ними автомобилистам они рассказывают слезливую историю, что якобы они беженцы из Донбасса и у них сломался автомобиль. Для пущего эффекта на заднем сиденье в их автомобиле могут сидеть дети.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Мошенники просят купить у них какую-нибудь красивую драгоценность за наличные деньги. Якобы это поможет им вызвать эвакуатор и оплатить ремонт.

«Ценная» вещь, проданная доверчивому гражданину за 1,5-2 тыс. рублей, на деле окажется дешевым украшением, красная цена которому от силы рублей 200.

Источник: Deita.ru

Фото: freepik.com/master1305

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0