Топ-5 приложений, которые необходимы каждому автомобилисту

Они помогут в различных жизненных ситуациях на дорогах.

Современные приложения в смартфоне стали настоящим подспорьем автомобилиста в любой жизненной ситуации: с их помощью можно планировать маршрут, контролировать расходы на автомобиль, иметь все документы в электронном виде и многое другое.

Рассказываем, без каких приложений сегодня просто не обойтись.

1. Яндекс Навигатор. Одно из базовых для передвижения по российским дорогам. Построит маршрут в любую точку, предупредит о пробках и камерах на дорогах, покажет АЗС и где можно перекусить и многое другое.

2. Мaps me. Это приложение-навигатор выручит там, где нет доступа к сети. Достаточно предварительно загрузить карту нужного региона. Приложение строит маршруты даже по самым отдаленным от магистралей дорогам.

3. Госуслуги Авто. Приложение постоянно расширяет свой функционал. Сейчас уже можно онлайн оплатить или обжаловать штрафы, доверить управление другому водителю, получить выписку из реестра, оформить электронный европротокол при ДТП, записаться в ГИБДД. Загруженные в приложения водительские права и свидетельство о регистрации ТС можно будет в виде QR-кода предъявить сотрудникам ГИБДД.

4. Parkopedia. Приложение поможет найти парковочное место. В базе свыше 70 млн парковочных мест почти в 90 странах мира.

5. Моя машина – Авто расходы. Благодаря приложению можно вести учет, сколько средств уходит на содержание автомобиля в месяц. Рассчитывает расход топлива, поможет вести учет расходников и замененных деталей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: TRAFFIK

Фото: Unsplash