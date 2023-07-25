Суды слезам не верят: смягчат ли наказание раскаявшемуся в пьяном вождении водителю

Кассационный суд сделал принципиальное разъяснение.

Раскаяние пьяного водителя не является смягчающим вину обстоятельством, поставил Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Он запретил смягчать такому водителю наказание.

В свежем обзоре судебной практики поясняется, что «если водителя поймали пьяным за рулем, какая-то особая помощь следствию со стороны автомобилиста не нужна».

То есть раскаяние водителя в том, что «был не прав и больше такого не повторится» не может учитываться судом как явка с повинной. Соответственно, никакой скидки в наказании за признание вины и раскаяние ему не положено.

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Источник: Российская газета

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