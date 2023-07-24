Охрана не пропустила пьяного москвича на бизнес-встречу в Кремль

Даже «блатные» номера не помогли.

Мужчина на автомобиле Porsсhe с номерами 999 пытался проехать в Кремль, утверждая, что там у него назначена бизнес-встреча. Но его остановила охрана и направила на освидетельствование по факту алкогольного опьянения.

Их подозрения подтвердились – водитель был пьян. В итоге вместо встречи с президентом 40-летний Алексей отправился с правоохранителями в отделение.

За пьяное вождение и нарушение ПДД он получил 15 суток. Судя по всему, свой бизнес-план ему теперь придется излагать в СИЗО.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Baza

Фото: TASS, Depositphotos