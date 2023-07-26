#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер Lada сфотографировали в ТольяттиНовый кроссовер Lada сфотографировали в Тольятти
Продажи таких машин начнутся в третьем квартале...
Skoda опубликовала новые фото Scala и KamiqSkoda опубликовала новые фото Scala и Kamiq
Стало понятно, как будут выглядеть фары...
Участие ГИБДД не потребуется: в правила эвакуации на штрафстоянку внесены измененияУчастие ГИБДД не потребуется: в правила эвакуации на штрафстоянку внесены изменения
Объем эвакуированных авто планируются увеличить...

Юрист пояснил, как учитывается стаж для ОСАГО, если ездишь на каршеринге

Такой вариант передвижения практикуют многие молодые водители.

Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Для неопытных водителей, да к тому же в возрасте до 22 лет, стоимость ОСАГО обходится намного дороже, чем для автомобилистов со стажем. Да и личный автомобиль в таком возрасте не каждый себе может приобрести, поэтому приходится прибегать к услугам каршеринга.

Юрист Юлия Цветкова рассказала, каким образом опыт езды на каршеринговых машинах будет учитываться при расчете ОСАГО в дальнейшем.

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Она пояснила, что водительский стаж начинает считаться с момента получения прав. Он не зависит от того, на каком виде транспорта ездишь и ездишь ли вообще. Коэффициент возраста (КВС) будет уменьшаться с каждым годом.

Но куда важнее другой показатель – КБМ. Вот он как раз зависит от аварийной истории водителя.

Он уменьшается (при безаварийном вождении), только если водитель имеет собственную страховую историю, а для этого он должен фигурировать в полисах ОСАГО. Новичок получает КБМ 1,17, который постепенно уменьшается из года в год вплоть до предельных 0,46», – объяснила эксперт.

Источник: Auto.ru

Фото: АГН «Москва»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0