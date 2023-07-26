Юрист пояснил, как учитывается стаж для ОСАГО, если ездишь на каршеринге
Для неопытных водителей, да к тому же в возрасте до 22 лет, стоимость ОСАГО обходится намного дороже, чем для автомобилистов со стажем. Да и личный автомобиль в таком возрасте не каждый себе может приобрести, поэтому приходится прибегать к услугам каршеринга.
Юрист Юлия Цветкова рассказала, каким образом опыт езды на каршеринговых машинах будет учитываться при расчете ОСАГО в дальнейшем.
Она пояснила, что водительский стаж начинает считаться с момента получения прав. Он не зависит от того, на каком виде транспорта ездишь и ездишь ли вообще. Коэффициент возраста (КВС) будет уменьшаться с каждым годом.
Но куда важнее другой показатель – КБМ. Вот он как раз зависит от аварийной истории водителя.
Он уменьшается (при безаварийном вождении), только если водитель имеет собственную страховую историю, а для этого он должен фигурировать в полисах ОСАГО. Новичок получает КБМ 1,17, который постепенно уменьшается из года в год вплоть до предельных 0,46», – объяснила эксперт.
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Источник: Auto.ru
Фото: АГН «Москва»
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