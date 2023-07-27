Volkswagen озвучил сумму сделки по продаже российских активов

Немецкий концерн остановил работу в России в марте прошлого года.

Volkswagen продал свои российские активы компании «Арт-Финанс» за 125 млн евро (12,465 млрд рублей по курсу сегодняшнего дня), говорится в отчете немецкого автоконцерна.

Напомним, сделка была завершена 18 мая 2023 года. Компании «Арт-Финанс» перешли ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование».

Пока нет информации, что именно «Фольксваген Груп Рус», которая поменяла название на ООО «АГР» / AGR Automotive Group, планирует делать с калужским заводом. Высказывались предположения, что там обоснуются «китайцы».

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Источник: Volkswagen

Фото: Zuma\TASS