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Бывшее российское отделение Volkswagen переименовано в АРГ

Свой российский бизнес немецкий автоконцерн продал компании дилера «Авилон».

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Бывшее российское отделение Volkswagen («Фольксваген Груп Рус») переименовано в AGR Automotive Group (ООО «АРГ»). Планируется провести масштабный ребрендинг. Активы VW в РФ, в том числе калужский автозавод, с конца мая принадлежат группе «Авилон».

«Ребрендинг коснется фирменного корпоративного стиля компании, визуальной идентификации, а также дилерской сети компании, насчитывающей в данный момент более 400 предприятий. ООО „АГР“ продолжит осуществлять продажу автомобилей и запасных частей, а профессиональная команда с многолетним опытом работы в автомобильном бизнесе будет и дальше работать над тем, чтобы клиенты компании имели доступ к максимально широкому модельному ряду и качественному сервису», — говорится в сообщении российской компании.

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Смена названия стала первым шагом в рамках трансформации и перезапуска бизнеса после перехода активов новому владельцу.

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Источник: пресс-служба АРГ

Фото: Unsplash

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