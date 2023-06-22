Бывшее российское отделение Volkswagen переименовано в АРГ
Свой российский бизнес немецкий автоконцерн продал компании дилера «Авилон».
Бывшее российское отделение Volkswagen («Фольксваген Груп Рус») переименовано в AGR Automotive Group (ООО «АРГ»). Планируется провести масштабный ребрендинг. Активы VW в РФ, в том числе калужский автозавод, с конца мая принадлежат группе «Авилон».
«Ребрендинг коснется фирменного корпоративного стиля компании, визуальной идентификации, а также дилерской сети компании, насчитывающей в данный момент более 400 предприятий. ООО „АГР“ продолжит осуществлять продажу автомобилей и запасных частей, а профессиональная команда с многолетним опытом работы в автомобильном бизнесе будет и дальше работать над тем, чтобы клиенты компании имели доступ к максимально широкому модельному ряду и качественному сервису», — говорится в сообщении российской компании.
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Смена названия стала первым шагом в рамках трансформации и перезапуска бизнеса после перехода активов новому владельцу.
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Источник: пресс-служба АРГ
Фото: Unsplash
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