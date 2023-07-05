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Заводы Volkswagen и Volvo в Калуге займут китайцыЗаводы Volkswagen и Volvo в Калуге займут китайцы
Бывший завод VW возобновит работу уже в текущем...

Заводы Volkswagen и Volvo в Калуге займут китайцы

Бывший завод VW возобновит работу уже в текущем году.

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Производство на калужских заводах Volkswagen и Volvo возобновит производитель из Китая. Бывший немецкий завод начнет работу в 2023 году, сообщил депутат Госдумы Геннадий Скляр.

Известно, что на калужское предприятие придет китайская компания, которая является партнером Volkswagen. Уже обозначены модели.

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Есть предложение китайской компании по производству грузовиков на заводе Volvo. Правда, депутат не уточнил, один это будет производитель или два.

«Фольксваген Груп Рус», куда входит калужский завод, объявила о смене названия на ООО «АГР»/AGR Automotive Group. Компания продолжает деятельность на российском рынке, готовит полномасштабный ребрендинг.

Известно, что свой российский бизнес немецкий автоконцерн продал компании дилера «Авилон». Новому владельцу перешли производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками.

Volvo Group рассматривает продажу бизнеса в России. Среди возможных претендентов называли китайскую FAW. Правительство Калужской области оказывает поддержку в поиске нового собственника.

Источник: ТАСС

Фото: Volkswagen

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За РулемАлексеева Елена
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