Заводы Volkswagen и Volvo в Калуге займут китайцы

Бывший завод VW возобновит работу уже в текущем году.

Производство на калужских заводах Volkswagen и Volvo возобновит производитель из Китая. Бывший немецкий завод начнет работу в 2023 году, сообщил депутат Госдумы Геннадий Скляр.

Известно, что на калужское предприятие придет китайская компания, которая является партнером Volkswagen. Уже обозначены модели.

Есть предложение китайской компании по производству грузовиков на заводе Volvo. Правда, депутат не уточнил, один это будет производитель или два.

«Фольксваген Груп Рус», куда входит калужский завод, объявила о смене названия на ООО «АГР»/AGR Automotive Group. Компания продолжает деятельность на российском рынке, готовит полномасштабный ребрендинг.

Известно, что свой российский бизнес немецкий автоконцерн продал компании дилера «Авилон». Новому владельцу перешли производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками.

Volvo Group рассматривает продажу бизнеса в России. Среди возможных претендентов называли китайскую FAW. Правительство Калужской области оказывает поддержку в поиске нового собственника.

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Источник: ТАСС

Фото: Volkswagen