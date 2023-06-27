В Швеции будут бойкотировать Volvo Cars
Министерство обороны Швеции и администрация города Гётеборг рассматривают возможность объявления бойкота крупнейшему шведскому автопроизводителю Volvo Cars, а также оценивают перспективы дальнейшего использования его продукции.
Украина внесла в список «спонсоров войны» крупнейшего совладельца компании Volvo Cars, китайскую компанию Geely Holding, потому что та продолжает платить налоги в России.
«Это национальный вопрос, который затрагивает большинство ведомств и организаций. Поэтому важно, чтобы он изучался сообща на государственном уровне. Первые контакты между ведомствами уже состоялись», – сказала пресс-секретарь Министерства обороны Швеции Мари Тисетер.
Напомним, что шведская марка уже давно шведам не принадлежит – в августе 2010 года китайская компания Geely приобрела Volvo Cars у Ford Motor за 1,8 млрд долларов. А до этого, в 1999 году, предприятие вошло в корпорацию Ford, причем американцы купили его в 3,5 раза дороже – за 6,5 млрд долларов. Из-за кризиса Форду пришлось избавиться от лишних активов, и покупателем стала китайская компания, которой был интересен не столько сам бренд, сколько его технологии.
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Источник: ТАСС
Фото: Volvo
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