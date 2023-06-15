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Стало известно, кто претендует на калужский завод Volvo

Нового собственника завода помогают искать местные власти.

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Вероятный покупатель завода грузовых автомобилей Volvo в Калуге – китайский концерн FAW. Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал его в числе тех, кто интересуется покупкой российских активов концерна Volvo, приостановившего свою деятельность в России.

«Вольво готова передать, продать свое предприятие, вместе с ними сейчас ищем нового собственника. И у нас есть широкий круг интересантов по возобновлению работы этого предприятия, и отечественных в том числе», – сказал губернатор.

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Основные российские активы Volvo - два завода в Калуге по сварке, окраске кабин и сборке грузовиков.

Ранее Минпромторг сообщал, что пока компания Volvo Group не принимала конкретных решений по продаже своего бизнеса в России и находится в диалоге с министерством.

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Источник: РИА Новости

Фото: volvocars

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