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Можно ли получить компенсацию после затопления машины из-за дождяМожно ли получить компенсацию после затопления машины из-за дождя
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Можно ли получить компенсацию после затопления машины из-за дождя

Возмещение ущерба в случае стихийного бедствия многие трактуют не верно.

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Накануне Москва и Подмосковье пережили один из самых сильных ливней за последние года. Дождем было повреждено немало машин, причем как на дорогах общего пользования, так и во дворах, на парковках и придомовых территориях.

Адвокат Ольга Власова рассказала, что получить компенсацию за затопленную машину можно не всегда. В случае, если автовладелец по собственной воле заехал в глубокую лужу, то ответственность лежит на нем.

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Ответственным за происшествие останется водитель и в том случае, если машину затопило на штрафстоянке или в гараже. При этом если инцидент произошел в подземной парковке, то водитель может обратиться в суд с протоколом о технической халатности администрации этой парковки.

Если же затопление автомобиля произошло во дворе, то здесь шанс получить компенсацию выше, но сначала надо уточнить, на чьем балансе находятся ливневки. Вполне возможно, что причина носит техническую природу, и тогда имеет смысл обращаться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья.

Адвокат также обратила внимание, что многие автовладельцы неправильно понимают возмещения ущерба в случае стихийного бедствия.

«Что касается стихийного бедствия по природной вине, то здесь не все так просто. Скажу коротко: если этот пункт не зафиксирован в договоре со страховой компанией, доказать что-либо будет невозможно», — пояснила эксперт.
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Источник: Подмосковье сегодня

Фото: Дмитрий Соловьев/t.me/TaganskiRAION

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