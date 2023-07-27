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Компании начали скупать популярные «бэушки» для своих автопарков

В корпоративные автопарки уходят самые свежие машины, 2019-2021 годов выпуска.

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По итогам первой половины 2023 года российские корпоративные клиенты приобрели 95,1 тысяч новых легковых автомобилей и 71,5 тысяч подержанных. А необычность этой ситуации в том, что первая цифра всего на 16,9% больше, чем «кризисная» прошлогодняя, а вот вторая – выше аж на 45%.

Это означает, что компании при формировании корпоративных автопарков довольно резко переориентируются с новых машин на автомобили с пробегом. Причем уходят в эти автопарки самые свежие машины, 2019-2021 годов выпуска.

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В связи с годами выпуска просматривается интересный момент: в Топ-10 популярных у компаний б/у машин вошли выпущенные именно в 2019-м и именно в 2021-м. Вероятно, эти годы определенным образом очерчивают для корпоративных клиентов условные зоны «побогаче, но постарше» и «попроще, но помоложе».

Так, на первом месте разместился Volkswagen Polo 2019 года, а вот точно такие же машины, но 2021 года – на четвертом. Кроме них, в пятерку лидеров вошли Веста 2021 года, а также Kia Rio и Skoda Octavia 2019-го.

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Источник: НАПИ

Фото: За рулем, НАПИ

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