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Новая самоходная гаубица «Мальва» 8х8 – 7 выстрелов в минутуНовая самоходная гаубица «Мальва» 8х8 – 7 выстрелов в минуту
Она прошла госиспытания и теперь встает на...

Новая самоходная гаубица «Мальва» 8х8 – 7 выстрелов в минуту

Она прошла госиспытания и теперь встает на вооружение российской армии.

Боевая машина пехоты будущего – конечно, российская

Колесная самоходная гаубица 2С43 «Мальва» – первая в истории России. Над ее созданием работали специалисты Ростехома, сделав ее более маневренной, чем артустановки на гусеничном ходу, снабдив большим техническим ресурсом и существенно снизив стоимость ее эксплуатации.

Кроме того, развертывание на позиции и уход с нее, а также наведение на цель занимают гораздо меньше времени, чем у буксируемых орудий, что в условиях современной войны незаменимо: нанести поражение и уйти из-под вероятного ответного обстрела.

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Орудие калибром 152-мм установлено на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Экипаж гаубицы состоит из пяти человек.

Гаубица может легко уничтожать командные пункты, оборонительные сооружения, артиллерийские и ракетные, а также минометные батареи, системы ПВО, колонны бронетехники и живую силу противника.

При этом у нее есть особый режим стрельбы: «одновременный огневой налет». В этом случае траектория выпускаемых снарядов подбирается так, чтобы они достигли цели одновременно. Это позволяет накрыть даже движущиеся цели в определенной точке.

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«Наш главный приоритет – сохранение жизней российских военнослужащих, а потому мы уделяем особое внимание повышению мобильности самоходных артиллерийских систем и защите их экипажей. Гаубица "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы – более 7 выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Созданная специалистами Ростеха «Мальва» успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска», – рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Фото: Telegram-канал Dambiev

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За РулемКирилл Панов
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