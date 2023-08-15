Названо место, где нет недостатка запчастей

MIMS Automobility Moscow 2023 пройдет с 21 по 24 августа

Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля MIMS Automobility Moscow 2023 будет длиться четыре дня – с 21 по 24 августа.

В ходе выставки поставщики, производители и потребители (в лице сервисов и предприятий) смогут найти партнеров и клиентов, не тратя на это месяцы командировок. В результате жизнь рядового автомобилиста улучшится.

Свою продукцию на выставке представят как российские, так и иностранные поставщики. В том числе международные. Здесь же можно будет найти оборудование для ремонта и диагностики автомобиля.

Всего в выставке примут участие более одной тысячи брендов-поставщиков в области автозапчастей, компонентов и IT-решений из России, Китая, Турции, Ирана, Южной Кореи и еще 16 стран.

Также участников ждет насыщенная деловая программа и четыре дня нетворкинга. То есть, не выходя за пределы выставочного комплекса, можно будет найти партнеров для обновления или создания цепочек поставок. Также будут организованы специальные интерактивные зоны для специалистов и руководителей СТО.

В рамках выставки впервые пройдет также MIMS Automobility Show. Здесь будут показаны новинки автопрома.

Стоимость входного билета на MIMS Automobility Moscow при регистрации онлайн без промокода составит 500 рублей. При покупке билета непосредственно на выставке он обойдется в 1000 рублей. «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, рекомендует получить билет бесплатно – по промокоду MIMS23-4YP6Z. На выставку MIMS Automobility Show можно тоже получить билет по специальному промокоду MIMS23-RPLSK.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»