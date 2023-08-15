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Названо место, где нет недостатка запчастей

MIMS Automobility Moscow 2023 пройдет с 21 по 24 августа

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Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля MIMS Automobility Moscow 2023 будет длиться четыре дня – с 21 по 24 августа.

В ходе выставки поставщики, производители и потребители (в лице сервисов и предприятий) смогут найти партнеров и клиентов, не тратя на это месяцы командировок. В результате жизнь рядового автомобилиста улучшится.

Свою продукцию на выставке представят как российские, так и иностранные поставщики. В том числе международные. Здесь же можно будет найти оборудование для ремонта и диагностики автомобиля.

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Всего в выставке примут участие более одной тысячи брендов-поставщиков в области автозапчастей, компонентов и IT-решений из России, Китая, Турции, Ирана, Южной Кореи и еще 16 стран.

Также участников ждет насыщенная деловая программа и четыре дня нетворкинга. То есть, не выходя за пределы выставочного комплекса, можно будет найти партнеров для обновления или создания цепочек поставок. Также будут организованы специальные интерактивные зоны для специалистов и руководителей СТО.

В рамках выставки впервые пройдет также MIMS Automobility Show. Здесь будут показаны новинки автопрома.

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Стоимость входного билета на MIMS Automobility Moscow при регистрации онлайн без промокода составит 500 рублей. При покупке билета непосредственно на выставке он обойдется в 1000 рублей. «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, рекомендует получить билет бесплатнопо промокоду MIMS23-4YP6Z. На выставку MIMS Automobility Show можно тоже получить билет по специальному промокоду MIMS23-RPLSK.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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За РулемКирилл Панов
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