Стало известно, с какими моторами будут выпускать Toyota Land Cruiser Prado
Новые Toyota Land Cruiser Prado будут комплектоваться не только бензиновыми и дизельными двигателями, но и гибридной силовой установкой.
Базовая версия Prado получит четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 2,7 л и дизель объемом 2,8 л. Эти двигатели устанавливаются и на нынешние версии внедорожника, а в новом поколении им повысят отдачу и топливную эффективность.
Шестицилиндровых двигателей у нового Prado не будет. Зато появится комплектация с гибридной установкой на базе 2,4-литровой «четверки», которую дополнят электромотором отдачей в 371 л.с. в приводе задних колес.
Ранее Toyota показала, как будет выглядеть Prado нового поколения.
Продажи на внутреннем рынке планируется начать в октябре этого года.
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Источник и фото: Bestcar
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.