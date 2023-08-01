Стало известно, с какими моторами будут выпускать Toyota Land Cruiser Prado

Дебют внедорожника нового поколения состоится 2 августа.

Новые Toyota Land Cruiser Prado будут комплектоваться не только бензиновыми и дизельными двигателями, но и гибридной силовой установкой.

Базовая версия Prado получит четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 2,7 л и дизель объемом 2,8 л. Эти двигатели устанавливаются и на нынешние версии внедорожника, а в новом поколении им повысят отдачу и топливную эффективность.

Шестицилиндровых двигателей у нового Prado не будет. Зато появится комплектация с гибридной установкой на базе 2,4-литровой «четверки», которую дополнят электромотором отдачей в 371 л.с. в приводе задних колес.

Ранее Toyota показала, как будет выглядеть Prado нового поколения.

Продажи на внутреннем рынке планируется начать в октябре этого года.

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Источник и фото: Bestcar