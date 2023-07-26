Toyota показала новый Land Cruiser

Будущий конкурент Land Rover Defender получит классический дизайн, как у старой модели FJ62.

Toyota снова дразнит новым Land Cruiser Prado, опубликовав очередной тизер внедорожника в ретродизайне. Но все, что мы видим, — это кусок передней части автомобиля.

На фото рядом с Land Cruiser стоит FJ62, и становится понятно, что новая модель (которая, вероятно, появится в 2025 модельном году) будет похожа на машину из 1980-х годов.

Это прямоугольные фары, простая на первый взгляд решетка радиатора с надписью «TOYOTA» вместе овального логотипа, передние крылья блочного типа и венчающий все это капот.

Мощный передний бампер – отклонение от ретротемы, как и капот, который не должен быть выше крыльев по бокам, а должен залегать между ними. Но этого и следовало ожидать, учитывая современные нормы безопасности автомобилей.

Кажется, что бампер расположен достаточно высоко, чтобы угол въезда был действительно внедорожным. Также на снимке можно увидеть защитную пластину бампера.

Тизер позволяет понять, чем будут отличаться Toyota Land Cruiser Prado и Lexus GX. Toyota больше похожа на внедорожник, чем горожанин Lexus.

Но, вероятно, двигатели у этих машин будут одинаковыми. GX оснащается 3,4-литровым бензиновым мотором V6 с двойным турбонаддувом мощностью 354 л.с.

Фото: Toyota