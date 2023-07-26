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Toyota показала новый Land Cruiser

Будущий конкурент Land Rover Defender получит классический дизайн, как у старой модели FJ62.

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Toyota снова дразнит новым Land Cruiser Prado, опубликовав очередной тизер внедорожника в ретродизайне. Но все, что мы видим, — это кусок передней части автомобиля.

На фото рядом с Land Cruiser стоит FJ62, и становится понятно, что новая модель (которая, вероятно, появится в 2025 модельном году) будет похожа на машину из 1980-х годов.

Это прямоугольные фары, простая на первый взгляд решетка радиатора с надписью «TOYOTA» вместе овального логотипа, передние крылья блочного типа и венчающий все это капот.

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Мощный передний бампер – отклонение от ретротемы, как и капот, который не должен быть выше крыльев по бокам, а должен залегать между ними. Но этого и следовало ожидать, учитывая современные нормы безопасности автомобилей.

Кажется, что бампер расположен достаточно высоко, чтобы угол въезда был действительно внедорожным. Также на снимке можно увидеть защитную пластину бампера.

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Тизер позволяет понять, чем будут отличаться Toyota Land Cruiser Prado и Lexus GX. Toyota больше похожа на внедорожник, чем горожанин Lexus.

Но, вероятно, двигатели у этих машин будут одинаковыми. GX оснащается 3,4-литровым бензиновым мотором V6 с двойным турбонаддувом мощностью 354 л.с.

Фото: Toyota

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

+3