Эксперты перечислили авто с самой ненадежной электрикой

Названы автомобили, у которых чаще всего происходят проблемы с электрикой

Работоспособность электрики влияет на правильное функционирование многих компонентов автомобиля. Но, естественно, у одних машин проблемы с электрикой возникают чаще, чем у других.

Эксперты указывают, что самые частые поломки электрики демонстрируют французские бренды (около 80% от всех проблемных авто). В их число входят Renault Scenic III (в дорогом сегменте) и Peugeot 307 (в среднем ценовом сегменте).

Причиной частых отказов электрики во французских авто эксперты называют тот факт, что датчики, модули и предохранители часто размещаются в местах, подверженных воздействию влаги.

В то же время самыми надежными оказались автомобили немецких и японских марок. В их число вошли Toyota Yaris II, Honda Civic VIII и Audi A4 (B5).

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Источник: Speedme

Фото: Depositphotos