#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Москве клиент угнал такси у водителя (видео)В Москве клиент угнал такси у водителя (видео)
Мужчина попросил водителя такси придержать...
Два китайских кроссовера вошли в топ-3 по продажам в РФДва китайских кроссовера вошли в топ-3 по продажам в РФ
Модель Omoda C5 впервые попала в тройку самых...
Эксперты перечислили авто с самой ненадежной электрикойЭксперты перечислили авто с самой ненадежной электрикой
Названы автомобили, у которых чаще всего...

Эксперты перечислили авто с самой ненадежной электрикой

Названы автомобили, у которых чаще всего происходят проблемы с электрикой

Мифы о (не)надежности «китайцев» – 5 свежих моделей и список проблем

Работоспособность электрики влияет на правильное функционирование многих компонентов автомобиля. Но, естественно, у одних машин проблемы с электрикой возникают чаще, чем у других.

Эксперты указывают, что самые частые поломки электрики демонстрируют французские бренды (около 80% от всех проблемных авто). В их число входят Renault Scenic III (в дорогом сегменте) и Peugeot 307 (в среднем ценовом сегменте).

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Причиной частых отказов электрики во французских авто эксперты называют тот факт, что датчики, модули и предохранители часто размещаются в местах, подверженных воздействию влаги.

В то же время самыми надежными оказались автомобили немецких и японских марок. В их число вошли Toyota Yaris II, Honda Civic VIII и Audi A4 (B5).

Источник: Speedme

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0