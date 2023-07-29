За сгоревшую в автосервисе «Волгу» владелец получил более 2.4 млн рублей

Рыночная стоимость аналогичной машины составляет 950 тыс. рублей.

Более 2,4 млн рублей должен будет выплатить автосервис владельцу сгоревшего ГАЗ-3110 «Волга» 1997 года выпуска. Решение принято судом Санкт-Петербурга.

Сданный для выполнения кузовных работ автомобиль был уничтожен пожаром летом прошлого года. Автовладелец обратился за помощью в Общество защиты прав потребителей. В суде с автосервиса потребовали взыскать двукратную стоимость машины, а также штраф, расходы на экспертизу и компенсацию морального вреда.

Ответчик не смог предоставить никаких доказательств, что возгорание произошло из-за какой-либо неисправности автомобиля. Суд встал на сторону истца и постановил взыскать с автосервиса 1,9 млн рублей в счет сгоревшей машины, а также более 476 тыс. рублей штрафа и другие расходы.

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Источник: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Фото: За рулем