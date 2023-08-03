#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Горящее судно с тысячами элитных авто грозит экологической катастрофойГорящее судно с тысячами элитных авто грозит экологической катастрофой
Принято решение о буксировке горящего посреди...
В России не хватает 60 тысяч дальнобойщиковВ России не хватает 60 тысяч дальнобойщиков
Логистические компании жалуются на дефицит...
На АВТОВАЗе собрали первые Lada с АКП от «китайского партнера»На АВТОВАЗе собрали первые Lada с АКП от «китайского партнера»
Тестовая партия универсалов Lada Vesta с...

На АВТОВАЗе собрали первые Lada с АКП от «китайского партнера»

Тестовая партия универсалов Lada Vesta с вариатором выпущена на АВТОВАЗе

Как не убить двигатель в жару – предостережение эксперта

Lada Vesta с автоматической коробкой передач начнут собирать на АВТОВАЗе уже в конце этого года. Сейчас на заводе ведется подготовка к запуску производства, в частности, собраны два универсала и два кросс-универсала с вариатором.

Каким именно автоматом планируется комплектовать автомобили, пока неизвестно. Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщал, что «это вариатор китайского производства». При работе он имитирует семь ступеней и сочетается с 16-клапанным вазовским мотором мощностью 122 л.с.

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Все оснащенные вариатором автомобили отправлены в Центр инжиниринга АВТОВАЗа для дальнейших испытаний.

Планируется, что уже в начале 2024 года дилеры получат Lada Vesta с АКП. В дальнейшем с автоматами будут выпускаться и другие модели.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник и фото: Avtograd News

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0