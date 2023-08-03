На АВТОВАЗе собрали первые Lada с АКП от «китайского партнера»
Lada Vesta с автоматической коробкой передач начнут собирать на АВТОВАЗе уже в конце этого года. Сейчас на заводе ведется подготовка к запуску производства, в частности, собраны два универсала и два кросс-универсала с вариатором.
Каким именно автоматом планируется комплектовать автомобили, пока неизвестно. Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщал, что «это вариатор китайского производства». При работе он имитирует семь ступеней и сочетается с 16-клапанным вазовским мотором мощностью 122 л.с.
Все оснащенные вариатором автомобили отправлены в Центр инжиниринга АВТОВАЗа для дальнейших испытаний.
Планируется, что уже в начале 2024 года дилеры получат Lada Vesta с АКП. В дальнейшем с автоматами будут выпускаться и другие модели.
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Источник и фото: Avtograd News
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