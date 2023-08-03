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«Москвич» отчитался о рекордных продажах

В июле «Москвич» увеличил продажи более чем на 40% по сравнению с прошлым месяцем

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Автозавод «Москвич» в июле 2023 года увеличил продажи по сравнению с предыдущим месяцем на 40%.

«За месяц мы продали 2132 автомобиля, встали на учет более 1700 кроссоверов. Общий объем продаж за все время превысил планку в 6 тысяч машин», – говорится в сообщении компании.

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Сейчас на рынке предлагается бензиновая версия Москвич 3 на МКП или с вариатором, а также электрическая Москвич 3е. С 1 августа все модификации подорожали на 228-392 тыс. рублей, и теперь самый дешевый автомобиль продается за 2,22 млн рублей.

Напомним, по планам на 2023 год автозавод «Москвич» рассчитывает выпустить порядка 50 тыс. автомобилей. Среди основных потребителей в компании называют сервисы такси и каршеринга.

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Источник: Москвич

Фото: https://t.me/ZavodMoskvich

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