В России начали продавать точную копию Renault Arkana

Клон Renault Arkana под названием Samsung XM3 теперь ввозят в РФ

В Москве начали появляться так называемые «корейские Арканы» – автомобиль с шильдиками Samsung XM3 приметил на улицах столицы корреспондент «За рулем». Сразу после своего появления в 2020 году «клонированный» кроссовер особого интереса в России не вызвал, но теперь, после прекращения российского производства и продаж собственно Renault Arkana, ситуация поменялась.

Как выяснил «За рулем», сразу несколько компаний занимаются доставкой и таможенным оформлением Samsung XM3 из Кореи и Китая. Пробег большинства предлагаемых машин не превышает нескольких тысяч километров. Машины предлагается забрать во Владивостоке или оформить доставку по России.

Цены сильно разнятся – не столько в зависимости от комплектации, сколько от условий продавца. На классифайдах можно отыскать машину за 2,35 млн рублей, но с припиской «таможенные сборы – 550 тысяч рублей». Можно найти даже дешевле: 1,7 млн рублей, но без четкого объяснения доплат «за таможню», лишь с обещанием, что итоговая стоимость авто будет «на 20-30% ниже, чем в РФ».

Много объявлений и с такой ремаркой: «указана конечная стоимость автомобиля до Владивостока под ключ». Эти автомобили стоят совсем других денег – 3,7-3,8 млн рублей.

Отметим, что Samsung XM3 – вовсе не двойник той Арканы, что производилась и продавалась у нас. «Наша» базировалась на платформе Global Access (модернизированная B0), а корейский XM3 – на новой CMF-B, как у Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения. Салон тоже совершенно иной. Линейка силовых агрегатов – атмосферник 1.6 с вариатором и турбо 1.3 с двухдисковым роботом. Привод – только передний.