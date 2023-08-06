Для общения водителей с автомобилем привлекут чат-бота
Great Wall задействует искусственный интеллект для общения водителя с автомобилем
Чат-бот Ernie от компании Baidu задействуют в общении водителя с автомобилем. Great Wall Motor планирует оснастить им свои автомобили. Правда пока неизвестно, какие это будут модели и когда именно будут выпущены первые такие авто.
Чат-бот будет не только обрабатывать голосовые команды, но и сможет планировать маршрут поездки, управлять гарнитурами автомобиля, а также генерировать изображения по запросам водителей.
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Использовать Ernie в своих авто планируют еще два китайских автоконцерна - Lynk и Smart. Технологии чат-бота компания Baidu также планирует использовать для серийного производства своего первого электрокара.
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Источник: South China Morning Post
Фото: Unsplash
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