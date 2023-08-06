Количество авиакатастроф снизится благодаря российскому студенту

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Российский студент разработал датчик, который будет реагировать на наличие воды в авиационном топливе при заправке самолета

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На большой высоте полета вода превращается в лед и забивает топливные фильтры, из-за этого случилась уже не одна катастрофа.

Андрей Пономарев, студент Самарского университета им. Королёва, рассказал о датчике, который будет реагировать на наличие воды в авиационном топливе при заправке самолета.

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«Разрабатываемое устройство будет устанавливаться на авиационные топливозаправщики, как мобильные, так и стационарные, и по принципу своей работы будет напоминать систему лазерной сигнализации… Самарская система контроля будет внутри топливопровода просвечивать лазером закачиваемое в самолет топливо в поисках вкраплений воды. Если в зоне ответственности датчика окажется капелька воды, лазерный луч рассеется на ней определенным образом и сработает тревога», — рассказали в университете.

Датчик способен в реальном времени отслеживать воду в заправляемом топливе и реагировать на концентрацию одной массовой доли на миллион, что составляет примерно одну пятую чайной ложки воды на тонну керосина.

По словам молодого ученого, в России таких датчиков не производят, а зарубежные образцы стоят 20 тысяч евро.

«Наша же система в случае ее серийного производства будет стоить на порядок дешевле, при этом все комплектующие в ней будут отечественными», — пояснил Андрей Пономарев.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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